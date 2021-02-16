ЗАМАНА - Низами Гаджибалаев назначен на должность  руководителя Пресс-службы Главы Дагестана

Низами Гаджибалаев назначен на должность  руководителя Пресс-службы Главы Дагестана

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16 февраля, 2021. Вторник 15:06
Низами Гаджибалаев назначен на должность  руководителя Пресс-службы Главы Дагестана

Соответственный указ был подписан сегодня, 16 февраля, врио Главы Республики Дагестан  Сергеем Меликовым.

Низами Гаджибалаев назначен на должность  руководителя Пресс-службы Главы Дагестана
Политика

Уточним, что ранее Гаджибалаев возглавлял Пресс-службу Администрации Главы и Правительства РД. Подчеркнём, что в декабре 2020 года была утверждена структура Администрации Главы и Кабинета министров Республики Дагестан, определившая список самостоятельных и структурных подразделений, а также подконтрольных организаций. Тогда пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД подверглась реорганизации и теперь является Пресс-службой Главы Республики Дагестан. 

 

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