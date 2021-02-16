Уточним, что ранее Гаджибалаев возглавлял Пресс-службу Администрации Главы и Правительства РД. Подчеркнём, что в декабре 2020 года была утверждена структура Администрации Главы и Кабинета министров Республики Дагестан, определившая список самостоятельных и структурных подразделений, а также подконтрольных организаций. Тогда пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД подверглась реорганизации и теперь является Пресс-службой Главы Республики Дагестан.
Низами Гаджибалаев назначен на должность руководителя Пресс-службы Главы Дагестана
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 15:06
Соответственный указ был подписан сегодня, 16 февраля, врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым.
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