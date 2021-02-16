Низами Гаджибалаев назначен на должность руководителя Пресс-службы Главы Дагестана

Уточним, что ранее Гаджибалаев возглавлял Пресс-службу Администрации Главы и Правительства РД. Подчеркнём, что в декабре 2020 года была утверждена структура Администрации Главы и Кабинета министров Республики Дагестан, определившая список самостоятельных и структурных подразделений, а также подконтрольных организаций. Тогда пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД подверглась реорганизации и теперь является Пресс-службой Главы Республики Дагестан.