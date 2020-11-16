Как подчеркнул руководитель региона в процессе собрания, событие столетней давности стало важным для республики и ее жителей, которые самостоятельно и осознанно выбрали единство с Россией. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по празднованию 100-летия образования ДАССР
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2020. Понедельник 01:13
Собрание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) прошло в пятницу, 14 ноября, под руководством врио руководителя региона Сергея Меликова.
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