Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по празднованию 100-летия образования ДАССР

Собрание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) прошло в пятницу, 14 ноября, под руководством врио руководителя региона Сергея Меликова.

Как подчеркнул руководитель региона в процессе собрания, событие столетней давности стало важным для республики и ее жителей, которые самостоятельно и осознанно выбрали единство с Россией. Подробнее можно прочитать тут.