Новым депутатом стал зарегистрированный кандидат в депутаты Народного Собрания Дагестана от партии «Единая Россия» Имагаджи Билалов. Ему был отдан свободный мандат депутата НС РД 6-го созыва Багадура Абасова.
Новым депутатом Народного собрания Дагестана стал Имагаджи Билалов
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 15:09
В РД на очередной сессии Народного Собрания было проведено избрание нового депутата.
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