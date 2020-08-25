Путин отметил, что деятельность коллекторов иногда переходит любые границы. Он подчеркнул, что пора разобраться с их работой.
Путин потребовал разобраться с коллекторами
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 15:44
Лидер РФ Владимир Путин потребовал разобраться с деятельностью коллекторов, которые взыскивают долги с россиян. Проблема была обсуждена на собрании с руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии
- Отделение — Национальный банк по РД Банка России проводит опрос
- ВОЗ оценила риски повторного заражения коронавирусом
- На Ямале нашли останки мамонта
- Гражданин Азербайджана пытался незаконно пересечь российскую границу на территории Дагестана