Уточняют, что Окмазов оставил должность главы Хасавюрта по собственному желанию.
Выборы нового мэра Хасавюрта пройдут 11 сентября.
Зайнудин Окмазов покинул должность мэра Хасавюрта, пишет «АиФ Дагестан», ссылаясь на представителя администрации города.
Уточняют, что Окмазов оставил должность главы Хасавюрта по собственному желанию.
Выборы нового мэра Хасавюрта пройдут 11 сентября.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..