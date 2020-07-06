Увольнение генерал-майора юстиции Какошина стало продолжением зачистки в МВД, которая связана с задержанием двух других экс-заместителей руководителей департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, обвиняемых в превышении должностных полномочий.
Путин отправил в отставку генерала МВД
- Автор Мадина
- 06 июля, 2020. Понедельник 17:41
Лидер РФ Владимир Путин подписал постановление об освобождении от должности заместителя руководителя следственного департамента МВД Дмитрия Какошина. Об этом в понедельник, 6 июня, пишет «Коммерсантъ», передает "Лента.ру".
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