ЗАМАНА - Путин отправил в отставку генерала МВД

Путин отправил в отставку генерала МВД

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06 июля, 2020. Понедельник 17:41
Путин отправил в отставку генерала МВД

Лидер РФ Владимир Путин подписал постановление об освобождении от должности заместителя руководителя следственного департамента МВД Дмитрия Какошина. Об этом в понедельник, 6 июня, пишет «Коммерсантъ», передает "Лента.ру".

Путин отправил в отставку генерала МВД
Политика

Увольнение генерал-майора юстиции Какошина стало продолжением зачистки в МВД, которая связана с задержанием двух других экс-заместителей руководителей департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

 

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