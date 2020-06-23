Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Автор Мадина

Лидер РФ Владимир Путин подписал постановление о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Об этом пишется в тексте, который опубликован на сайте Кремля 23 июня.