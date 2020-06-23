ЗАМАНА - Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

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23 июня, 2020. Вторник 20:30
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Лидер РФ Владимир Путин подписал постановление о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Об этом пишется в тексте, который опубликован на сайте Кремля 23 июня.

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Политика

Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически. Остальные россияне могут обратиться за назначением выплаты до 1 октября. Данная выплата не будет учитываться в составе доходов семьи при предоставлении иных мер соцподдержки.

 

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