Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически. Остальные россияне могут обратиться за назначением выплаты до 1 октября. Данная выплата не будет учитываться в составе доходов семьи при предоставлении иных мер соцподдержки.
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
- Автор Мадина
- 23 июня, 2020. Вторник 20:30
Лидер РФ Владимир Путин подписал постановление о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Об этом пишется в тексте, который опубликован на сайте Кремля 23 июня.