В процессе обсуждения было принято решение не снимать ограничительные меры по коронавирусной инфекции за отсутствием для этого оснований. Подробнее можно прочесть здесь
Оснований для снятия ограничительного режима по COVID-19 в Дагестане пока нет
- Автор Габи
- 30 мая, 2020. Суббота 20:38
На заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 в регионе рассмотрели вопрос ослабления ограничительных мер по COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе Главы и Правительства республики.
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