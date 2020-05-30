ЗАМАНА - Оснований для снятия ограничительного режима по COVID-19 в Дагестане пока нет

Оснований для снятия ограничительного режима по COVID-19 в Дагестане пока нет

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30 мая, 2020. Суббота 20:38
Оснований для снятия ограничительного режима по COVID-19 в Дагестане пока нет

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 в регионе рассмотрели вопрос ослабления ограничительных мер по COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе Главы и Правительства республики.

Оснований для снятия ограничительного режима по COVID-19 в Дагестане пока нет
Политика

В процессе обсуждения было принято решение не снимать ограничительные меры по коронавирусной инфекции за отсутствием для этого оснований. Подробнее можно прочесть здесь

 

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