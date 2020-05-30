Оснований для снятия ограничительного режима по COVID-19 в Дагестане пока нет

Автор Габи

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 в регионе рассмотрели вопрос ослабления ограничительных мер по COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе Главы и Правительства республики.