Это первое в истории явление, когда лидеры России и США поговорили по телефону дважды за сутки, пишет в своем Telegram-канале корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
- Автор Мадина
- 11 апреля, 2020. Суббота 00:00
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 10 апреля обсудили по телефону тему готовящегося соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти и сотрудничестве в космической отрасли, пишет пресс-служба Кремля. Ночью этого же дня они также вели переговоры по телефону при участии короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.
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