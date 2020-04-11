Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 10 апреля обсудили по телефону тему готовящегося соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти и сотрудничестве в космической отрасли, пишет пресс-служба Кремля. Ночью этого же дня они также вели переговоры по телефону при участии короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.