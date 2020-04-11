ЗАМАНА - Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

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11 апреля, 2020. Суббота 00:00
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 10 апреля обсудили по телефону тему готовящегося соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти и сотрудничестве в космической отрасли, пишет пресс-служба Кремля. Ночью этого же дня они также вели переговоры по телефону при участии короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Политика

Это первое в истории явление, когда лидеры России и США поговорили по телефону дважды за сутки, пишет в своем Telegram-канале корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

 

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