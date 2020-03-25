Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса

Выступление президента РФ Владимира Путина к стране, которое начнется 25 марта около 15:00 по московскому времени, будет посвящено переносу всероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на знакомые с подготовкой выступления источники.

Как сообщают, возможности выбрать новую дату пока нет, так как ситуация с эпидемией коронавируса неясна. Вместе с тем он заметил, что с юридической точки зрения перенос даты с 22 апреля без установления новых сроков вполне возможно.