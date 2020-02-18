ЗАМАНА - ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

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18 февраля, 2020. Вторник 11:23
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент РФ Владимир Путин.

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
Общество

Некоторые фрагменты ролика уже можно посмотреть в социальных сетях и на YouTube.

Президент страны в частности ответил на вопросы, каково это — быть главой большой страны, какие решения нужно принимать, а главное — почему они именно такие.

ТАСС также спросило Путина, есть ли у него двойник, кто заранее знал об увольнении старого правительства, есть ли шанс договориться с Владимиром Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие вопросы.

Целое интервью с Президентом можно будет прочитать в четверг, 20 февраля.

Интервью у Путина брал Андрей Ванденко.

 

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