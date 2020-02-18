Некоторые фрагменты ролика уже можно посмотреть в социальных сетях и на YouTube.
Президент страны в частности ответил на вопросы, каково это — быть главой большой страны, какие решения нужно принимать, а главное — почему они именно такие.
ТАСС также спросило Путина, есть ли у него двойник, кто заранее знал об увольнении старого правительства, есть ли шанс договориться с Владимиром Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие вопросы.
Целое интервью с Президентом можно будет прочитать в четверг, 20 февраля.
Интервью у Путина брал Андрей Ванденко.