ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

Некоторые фрагменты ролика уже можно посмотреть в социальных сетях и на YouTube.

Президент страны в частности ответил на вопросы, каково это — быть главой большой страны, какие решения нужно принимать, а главное — почему они именно такие.

ТАСС также спросило Путина, есть ли у него двойник, кто заранее знал об увольнении старого правительства, есть ли шанс договориться с Владимиром Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие вопросы.

Целое интервью с Президентом можно будет прочитать в четверг, 20 февраля.

Интервью у Путина брал Андрей Ванденко.