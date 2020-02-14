ЗАМАНА - Педагоги Дагестана вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего»

Педагоги Дагестана вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего»

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14 февраля, 2020. Пятница 14:03
Педагоги Дагестана вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего»

Полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» были определены Министерством просвещения РФ согласно результатам онлайн-тестирования, в котором участвовали более 30 тысяч учителей.

Педагоги Дагестана вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего»
Общество

Согласно итогам дистанционного этапа в полуфинале оказались 1200 участников, в частности и педагоги из Республики Дагестан – команды учителей города Дербента, Махачкалы и Хасавюрта.

Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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