Согласно итогам дистанционного этапа в полуфинале оказались 1200 участников, в частности и педагоги из Республики Дагестан – команды учителей города Дербента, Махачкалы и Хасавюрта.
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Полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» были определены Министерством просвещения РФ согласно результатам онлайн-тестирования, в котором участвовали более 30 тысяч учителей.
Согласно итогам дистанционного этапа в полуфинале оказались 1200 участников, в частности и педагоги из Республики Дагестан – команды учителей города Дербента, Махачкалы и Хасавюрта.
Подробную информацию можно прочесть здесь
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