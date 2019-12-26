В открытии участвовали глава Дербента Хизри Абакаров, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незир Гусейнов, председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, старейшины магалов, радостные жители города и многие другие. Дербенту на Всероссийском конкурсе лучших проектов организации комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был выделен грант на сумму 50 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт этих объектов и 5 миллионов 376 тысяч рублей выделили из муниципального бюджета. Напомним, что активное преображение Дагестана происходит по инициативе Главы Республики Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.