ЗАМАНА - Мурад Казиев вручил награды победителей конкурса «Дети России – за мир!»

Мурад Казиев вручил награды победителей конкурса «Дети России – за мир!»

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25 мая, 2023. Четверг 18:18
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Мурад Казиев вручил награды победителей конкурса «Дети России – за мир!»

Глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев поучаствовал в церемонии награждения лауреатов конкурса детских работ «Дети России – за мир!», которая состоялась в стенах исторического музея «Россия – моя история», информирует пресс-служба ведомства.

Мурад Казиев вручил награды победителей конкурса «Дети России – за мир!»

Конкурс проводился по двум категориям: «Лучший рисунок» и «Лучшее письмо» среди детей и подростков от 8 до 18 лет. Во 2-й этап конкурса прошли 305 заявок из 57 учреждений социального обслуживания жителей.

В категории «Лучший рисунок» одержала победу подопечная Социально-реабилитационного центра Кизилюртовского района Муслимат Шахбанова, которая подготовила работу «Отнятое детство».

В категории «Лучшее письмо» выиграл подопечный Махачкалинского социально-реабилитационного центра для детей Самир Ахмедов.

Также специальный приз получила работа «Защитник Родины» Альфии Багдаевой, дочери погибшего участника СВО Бахтияра Багдаева.

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