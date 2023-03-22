Администрация Главы и Правительства Дагестана дала старт приему документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности начальника государственного казенного учреждения региона «Автохозяйство».

В конкурсе могут поучаствовать россияне, которые владеют государственным языком страны и соответствующие таким квалификационным требованиям:

наличие высшего профессионального образования, полученного до 29 августа 1996 года, или высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одному из следующих направлений подготовки (специальностей) профессионального образования: «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Техника и технологии строительства», «Техника и технологии наземного транспорта» или другому направлению подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании РФ установлено соответствие данному направлению подготовки (специальности), указанному в прошлых перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки;

стаж работы по специальности, направлению(-ям) подготовки не меньше 5 лет;

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