ЗАМАНА - Объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГКУ РД «Автохозяйство»

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГКУ РД «Автохозяйство»

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22 марта, 2023. Среда 08:35
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Объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГКУ РД «Автохозяйство»

Администрация Главы и Правительства Дагестана дала старт приему документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности начальника государственного казенного учреждения региона «Автохозяйство».

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГКУ РД «Автохозяйство»

В конкурсе могут поучаствовать россияне, которые владеют государственным языком страны и соответствующие таким квалификационным требованиям:

наличие высшего профессионального образования, полученного до 29 августа 1996 года, или высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одному из следующих направлений подготовки (специальностей) профессионального образования: «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Техника и технологии строительства», «Техника и технологии наземного транспорта» или другому направлению подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании РФ установлено соответствие данному направлению подготовки (специальности), указанному в прошлых перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки;

стаж работы по специальности, направлению(-ям) подготовки не меньше 5 лет;

Подробнее материал можно прочитать на тут.

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