В Хасавюртовском районе на автодороге местного значения «Подъезд к селу Новосаситли от автодороги «Хасавюрт – Адильотар – Сулевкент» км 6 завершены аварийно-восстановительные работы на мосту через реку Ярыксу, информирует пресс-служба Министерства транспорта региона.
Стоит напомнить, что 19 января этого года там разрушился первый пролет моста.
В рамках ремонтных мероприятий осуществлены демонтаж и восстановление обрушившегося пролета, устройство береговых щековых обратных стен, устройство земляного полотна и дорожной одежды.