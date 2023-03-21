Они также организовали для Героя России необычное поздравление — выстроились с флагами Российской Федерации в «живую» цифру 50, так как в этом году генерал-полковник отмечает юбилей.
Школьники Табасаранского района поздравили Героя России Рустама Мурадова с юбилеем
- Автор Дарья
- 21 марта, 2023. Вторник 21:03
Учащиеся рассказали про жизненный и профессиональный путь Героя России, командующего Восточным военным округом, почетного гражданина Табасаранского района Рустама Мурадова. Некоторые из них зачитали стихи о подвигах, доблести и славе.
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