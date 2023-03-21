ЗАМАНА - Муфтият Дагестана объявил ориентировочную дату начала Рамадана

Муфтият Дагестана объявил ориентировочную дату начала Рамадана

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21 марта, 2023. Вторник 00:25
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Муфтият Дагестана объявил ориентировочную дату начала Рамадана

Духовное управление Дагестана объявило ориентировочную дату начала священного месяца Рамадана в 2023 году.

Муфтият Дагестана объявил ориентировочную дату начала Рамадана

«Большая ночь ориентировочно приходится на 22 марта», – заявили представители Муфтията.

Точную дату старта священного месяца Рамадан Муфтият республики сообщит вечером 22 марта, уточняет пресс-служба.

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