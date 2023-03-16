Матч состоится 19 марта на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске. Старт игры – в 16:00 часов.
Махачкалинцы имеют в своем активе 30 набранных очков и находятся на 9-м месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» на домашнем поле примет «Краснодар-2» в рамках 23-го тура Первой лиги.
Матч состоится 19 марта на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске. Старт игры – в 16:00 часов.
Махачкалинцы имеют в своем активе 30 набранных очков и находятся на 9-м месте в турнирной таблице.
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