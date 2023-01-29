ЗАМАНА - В Буйнакске отреставрированному парку XIX века дали имя поэта Расула Гамзатова

В Буйнакске отреставрированному парку XIX века дали имя поэта Расула Гамзатова

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29 января, 2023. Воскресенье 01:22
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В Буйнакске отреставрированному парку XIX века дали имя поэта Расула Гамзатова

Городской сад, обновленный за счет гранта в рамках федерального конкурса "Малые города и исторические поселения", открыли в Буйнакске. Парк получил имя классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, информирует ТАСС, ссылаясь на мэра города Исламудина Нургудаева.

В Буйнакске отреставрированному парку XIX века дали имя поэта Расула Гамзатова

Благодаря конкурсу "Малые города и исторические поселения" парк превратился в современное и комфортабельное место, где горожане смогут отдохнуть и провести время на природе. "Мы стали победителями в номинации "Малые города" и решением депутатов городского собрания парку присвоено имя классика поэзии Расула Гамзатова", — сообщил Нургудаев.

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