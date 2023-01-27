ЗАМАНА - Фонд «Дети-бабочки» помогает матерям детей с редкими кожными заболеваниями

Фонд «Дети-бабочки» помогает матерям детей с редкими кожными заболеваниями

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27 января, 2023. Пятница 16:11
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Фонд «Дети-бабочки» помогает матерям детей с редкими кожными заболеваниями

Для помощи и поддержки матерей детей с редкими генными дерматозами фонд «Дети-бабочки» организовал проект «Редкие женщины», информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

Фонд «Дети-бабочки» помогает матерям детей с редкими кожными заболеваниями

Участницам проекта предоставляют психологическую помощь, консультации экспертов по поиску работы, они могут пройти профессиональную переподготовку и получить диплом по новой специальности.

О своем опыте в качестве участницы проекта рассказала девушка из Хасавюрта Амина Сиражутдинова – мать девочки с редким генетическим заболеванием – буллезным эпидермолизом.

«Мне было крайне тяжело. Подавленное состояние, страх за дочку, неизвестность – я не знала, что делать, куда двигаться дальше. Не видела перед собой никаких перспектив. Когда я узнала, о проекте фонда “Редкие женщины”, то сразу написала организаторам. И меня приняли. Там помогли мне и сотням других мам», – поделилась девушка.

 

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