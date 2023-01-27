ЗАМАНА - Конференция к 80-летию прорыва блокады Ленинграда состоялась в ДГУ

Конференция к 80-летию прорыва блокады Ленинграда состоялась в ДГУ

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27 января, 2023. Пятница 14:44
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Конференция к 80-летию прорыва блокады Ленинграда состоялась в ДГУ

Конференция на тему 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда состоялась в ДГУ, информирует пресс-служба Миннаца Дагестана.

Конференция к 80-летию прорыва блокады Ленинграда состоялась в ДГУ

Поприветствовав собравшихся, министр ведомства подчеркнул, что блокада Ленинграда – это трагическое событие в истории нашей страны, но в то же время — это героическая страница отечественной истории.

В свою очередь Мурад Исаев призвал молодое поколение не забывать о подвиге ветеранов, сражавшихся за страну в ВОВ.

Житель блокадного Ленинграда Виталий Сидоренко рассказал о днях блокады, пережитых им в детстве, а также поблагодарил за теплый прием, который оказали им, когда они приезжали в Дагестан.

«Когда началась блокада, мне было 5 лет. Дом, в котором мы жили, разбомбило. Отец в это время был на заводе. В апреле 1942 года нас эвакуировали из Ленинграда через Ладожское озеро. Вся эвакуация продолжалась где-то от полутора до двух месяцев. Поезд ехал очень медленно, и в Вологде на вокзале мы перешли на площадь. А в это время поезд с военными снарядами разбомбили немцы, и осколки перелетали через нас. В этот момент погибло много людей. Мы были ранены, отец потерял глаз. Но мы доехали до Краснодара и какое-то время жили там. В 1946 году мы вернулись в Ленинград, туда, где жили», – вспоминает блокадник.

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