ЗАМАНА - Глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров: «Работать и служить для своих граждан, для своего населения!»

Глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров: «Работать и служить для своих граждан, для своего населения!»

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26 января, 2023. Четверг 14:52
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Глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров: «Работать и служить для своих граждан, для своего населения!»

Магомед Абдулкадиров поделился своим мнением о прошедшей «Прямой линии» с Главой Дагестана.

Глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров: «Работать и служить для своих граждан, для своего населения!»

В центре Прямой линии – человек и его благополучие, социальные вопросы – здравоохранение, защита материнства и детства.

В ходе Прямого эфира были охвачены и бытовые и жизненные вопросы, высказаны самые насущные и первоочередные проблемы. Совокупность обращений позволяет максимально точно оценить реальную эффективность принимаемых решений, выявить проблемные точки и, конечно, не оторваться от людей — единственного источника правомерности любой власти.

«Выбранный формат общения главы региона с жителями подтвердил свою эффективность, каждый вопрос был по- армейски четко поставлен и остается чтобы исполнители на местах ответственно относились к своим обязанностям, и четко решали поставленные задачи. Отдельные ситуации решены онлайн, прямо в эфире», - подчеркнул он.

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