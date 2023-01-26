ЗАМАНА - Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, который грубо отреагировал на просьбу матери погибшего военнослужащего

Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, который грубо отреагировал на просьбу матери погибшего военнослужащего

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26 января, 2023. Четверг 11:27
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Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, который грубо отреагировал на просьбу матери погибшего военнослужащего

Сергей Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, грубо отреагировавшего на просьбу матери погибшего военнослужащего.

Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, который грубо отреагировал на просьбу матери погибшего военнослужащего

Историю женщины на прямой линии рассказала мать Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. «Женщина обратилась с просьбой увековечить память о сыне, назвав его именем улицу, школу или хотя бы установить памятную доску на доме. Она получила грубый ответ, а доску позднее принесли со словами: «Вам надо – вы и клейте». Я считаю, это бесчеловечность», – рассказала Мазаева. Глава Дагестана поручил ответственным руководителям до 26 января разобраться в проблеме: «Я не знаю, какой пост он занимает, но он больше никаких должностей в регионе занимать не будет, я вам обещаю».

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