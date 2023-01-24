Как заявляют, накануне региональные издания сообщили о том, что в ряде районов Дагестана педагоги с декабря 2022 года не получают заработную плату и другие установленные выплаты.
«По данному факту Следственным управлением Следственного комитета РФ по региону инициированы процессуальные проверки в Левашинском, Хунзахском, Сергокалинском, Гунибском, Дербентском и Ботлихском районах региона, направленные на выявление причин и обстоятельств этих событий», – сообщает ведомство.
По результатам проверок будут приниматься процессуальные решения.