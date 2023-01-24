Следственный Комитет проверит информацию о невыплате зарплаты учителям в Дагестане

СУ СК России по Дагестану начало проверку распространенных в СМИ сведений о невыплате зарплаты учителям региона, информирует пресс-служба ведомства.

Как заявляют, накануне региональные издания сообщили о том, что в ряде районов Дагестана педагоги с декабря 2022 года не получают заработную плату и другие установленные выплаты.

«По данному факту Следственным управлением Следственного комитета РФ по региону инициированы процессуальные проверки в Левашинском, Хунзахском, Сергокалинском, Гунибском, Дербентском и Ботлихском районах региона, направленные на выявление причин и обстоятельств этих событий», – сообщает ведомство.

По результатам проверок будут приниматься процессуальные решения.