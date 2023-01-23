Разъяснения Минтруда Дагестана о выплатах, осуществляемых Министерством труда и социального развития Республики Дагестан и переданных Социальному фонду по РД

ежемесячное пособие на ребенка в размерах:

базовый размер - 235 руб.,

на детей одиноких матерей - 470 руб.,

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву – 353 руб.;

единовременные денежные выплаты, в том числе при рождении:

пятого и каждого последующего ребенка в размере - 20 000 рублей;

одновременно двух детей в размере - 20 000 рублей;

десятого и каждого последующего ребенка в размере - 300 000 рублей;

одновременно троих детей в размере - 100 000 рублей;

единовременное пособие при возникновении поствакцинальных осложнений в размере - 10 000 руб. и ежемесячная компенсация в размере - 1 565,87 руб.

единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей в размере - 2 445 рублей;

предоставление микроавтобуса малоимущим многодетным семьям, при рождении (усыновлении) с 1 января 2022 года десятого и каждого последующего ребенка, возраст старшего ребенка в которых не превышает 23 года;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, гражданам подавшим заявление на выплату в 2022 году, в размерах 6 533,00 руб., 9 799,5 руб., 13 066 руб.;

Необходимо отметить, что прием заявлений на выплату пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет управлениями соцзащиты с 1 января 2023 года не осуществляется.

Для детей достигших 3-летнего возраста после 1 января 2023 года, его заменит ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (так называемое «единое» или «универсальное» пособие), предоставляемое Социальным фондом РФ.

Пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, назначенное ранее в 2022 году, будет предоставляться в 2023 году управлениями соцзащиты до окончания срока назначения данной выплаты или до назначения ежемесячного пособия («единое» или «универсальное»), по выбору заявителя.

С 1 января 2023 года гражданам, ранее не получавшим пособие на ребенка от 3 до 7 лет, и гражданам, которым данная выплата будет прекращена в связи с окончанием срока, необходимо обращаться за ежемесячным пособием («единым» или «универсальным»), в Социальный фонд РФ.

Отметим, что 1 января 2023 года, ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере - 13 066 руб. осуществляется также Социальным фондом по РД.

Получателям пособия на первенца не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплату и продолжать получать ранее назначенное пособие. Переход на перечисление средств из Социального фонда РФ произойдет автоматически по реквизитам, предоставленным ранее в управления соцзащиты.