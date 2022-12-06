В Дагестане появится универсальное пособие на детей взамен на ежемесячные выплаты

Единое универсальное пособие на детей, которое заменит несколько разных пособий, появится в России с 1 января будущего года. Это выплаты беременным, которые встали на учет в ранние сроки, на младенца, третьего и последующих детей до 3 лет, а также на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, информирует пресс-служба ПФР по Дагестану.

Выплату могут получить малоимущие семьи, в которых доход на одного человека меньше размера прожиточного минимума в республике.

«Пособие могут получить беременные женщины и все семьи с детьми до 17 лет, если семья имеет заработок или объективные причины для его отсутствия», – уточнило ведомство.

Будут учитываться доходы от трудовой работы, бизнеса и самозанятости, банковских вкладов, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, а также пенсии, стипендии, уже имеющиеся меры социальные поддержки и алименты.

Объективные причины для отсутствия работы – это беременность, уход за малышами, гражданами с инвалидностью или пожилыми, очное обучение (для россиян младше 23 лет), служба в армии (и 3 месяца после демобилизации), постоянное лечение в течение 3 месяцев и более, безработица и отбывание наказания в тюрьме.

Направить заявку можно через сайт «Госуслуги», МФЦ или отделение социального фонда России.