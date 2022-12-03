ЗАМАНА - Новая поликлиника на 200 посещений в смену откроется в Дагестанских Огнях

Новая поликлиника на 200 посещений в смену откроется в Дагестанских Огнях

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03 декабря, 2022. Суббота 13:20
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Новая поликлиника на 200 посещений в смену откроется в Дагестанских Огнях

В городе Дагестанские Огни завершилось возведение новой поликлиники на 200 посещений в смену. Об этом проинформировала в прямом эфире ЦУР глава Минздрава региона Татьяна Беляева.

Новая поликлиника на 200 посещений в смену откроется в Дагестанских Огнях

«Строительство объекта завершено, получены соответствующие документы. Он уже передан в оперативное управление ЦГБ города Дагестанские Огни. Но при подаче заявления на санитарно-эпидемиологическое заключение служба Роспотребнадзора вынесла ряд замечаний, которые требуется устранить для получения лицензии. Мы надеемся, что в скором времени объект будет работать», – высказалась Татьяна Беляева. Также она озвучила, что заказчиком данного объекта является руководство города, и уточнила, что новое медучреждение отвечает всем современным требованиям и оснащено необходимым оборудованием.

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