«Дорога регионального значения соединяет горные районы и центральную часть Дагестана с Махачкалой и является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, которая влияет на социально-экономический рост районов в зоне тяготения. Работы проходили параллельно на двух участках дороги км 0 – км 8 и км 8 – км 21», – заявляет ведомство. Стоит напомнить, что в общем в этом году в Дагестане строительно-монтажные работы по национальному проекту стартовали на 48 объектах, из которых 8 участков республиканских трасс и 40 объектов ремонта – в Махачкале.
В рамках национального проекта «БКД» в Буйнакском районе отремонтировано 21 км дороги
- Автор Дарья
- 24 ноября, 2022. Четверг 13:16
В Буйнакском районе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт автодороги «Буйнакск – Гимры –Чирката» на участке км 0 – км 21, информирует пресс-служба Минтранспорта республики.
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