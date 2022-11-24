В рамках национального проекта «БКД» в Буйнакском районе отремонтировано 21 км дороги

«Дорога регионального значения соединяет горные районы и центральную часть Дагестана с Махачкалой и является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, которая влияет на социально-экономический рост районов в зоне тяготения. Работы проходили параллельно на двух участках дороги км 0 – км 8 и км 8 – км 21», – заявляет ведомство. Стоит напомнить, что в общем в этом году в Дагестане строительно-монтажные работы по национальному проекту стартовали на 48 объектах, из которых 8 участков республиканских трасс и 40 объектов ремонта – в Махачкале.