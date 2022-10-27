«Граждане смогут узнавать об актуальных новостях, оперативно получать ответы на важные вопросы, а также разъяснения пенсионного и социального законодательства», – заявила пресс-служба.
Пенсионный фонд России открыл собственный telegram-канал
- Автор Дарья
- 27 октября, 2022. Четверг 18:30
Пенсионный фонд России запустил официальный телеграм-канал. Об этом информирует пресс-служба республиканского отделения ПФР.
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