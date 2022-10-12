Как информируют в пресс-релизе организации, первое место рейтинга заняло Ахтынское ЭСО, которое обеспечило оплату потребленной электроэнергии на уровне 101%. В список лучших подразделений также попали: Кизилюртовское ЭСО – 97%, Кумухское ЭСО – 95%, Ногайское ЭСО – 95% и Тарумовское муниципальное отделение – 94%.
«Специалисты филиала “Дагэнерго” регулярно напоминают клиентам о важности платежной дисциплины. Оперативные и полные платежи – ключевой фактор развития энергосистемы региона», – высказался начальник отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Назим Эфендиев.