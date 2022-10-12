ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» подвели итоги работы энергосбытовых отделений в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» подвели итоги работы энергосбытовых отделений в Дагестане

Автор
12 октября, 2022. Среда 15:15
|||
«Россети Северный Кавказ» подвели итоги работы энергосбытовых отделений в Дагестане

В филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» объявили о результатах работы районных и городских энергосбытовых отделений (ЭСО) за 8 месяцев нынешнего года.

«Россети Северный Кавказ» подвели итоги работы энергосбытовых отделений в Дагестане

Как информируют в пресс-релизе организации, первое место рейтинга заняло Ахтынское ЭСО, которое обеспечило оплату потребленной электроэнергии на уровне 101%. В список лучших подразделений также попали: Кизилюртовское ЭСО – 97%, Кумухское ЭСО – 95%, Ногайское ЭСО – 95% и Тарумовское муниципальное отделение – 94%.

«Специалисты филиала “Дагэнерго” регулярно напоминают клиентам о важности платежной дисциплины. Оперативные и полные платежи – ключевой фактор развития энергосистемы региона», – высказался начальник отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Назим Эфендиев.

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top