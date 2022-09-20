Сергей Меликов встретился с семьями погибших в Украине дагестанцев

До начала встречи Меликов и представители органов власти региона возложили цветы к портретам военнослужащих.

Выразив искренние соболезнования семьям, руководитель республики выступил с речью: «Мы гордимся вашими сыновьями, братьями, отцами – теми, кто сегодня стоит на защите нашей страны и ценой своей жизни спасает многих людей. Специальная операция длится уже более полугода, и мы видим далеко идущие планы наших врагов по агрессии в отношении России – она не прикрыта. Наши военнослужащие гибнут, защищая незыблемость наших границ. И нет никаких сомнений, что, если бы не принятое ранее решение защищать свободу и независимость России, со временем бы эта война перекинулась на наши с вами земли. Поэтому все, кто погиб в ходе специальной военной операции, и те, кто сегодня продолжает защищать свою Родину, отстаивали и отстаивают интересы и свободу всей нашей страны и защищают нас с вами».