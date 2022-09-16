Как заявляется, должник в лице городской администрации не исполнил требование исполнительного документа в озвученный срок.
Далее судебные приставы вынесли указ должнику о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей и направили предупреждение об административной ответственности за игнорирование требований.
Кроме того, в администрацию Каспийска пришло предупреждение об уголовной ответственности и требование об исполнении вступившего в силу решения суда. Уточняется, что администрация в итоге предоставила жилье сироте, выполнив свои обязательства.