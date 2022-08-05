ЗАМАНА - Школьники из Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Классная сказка»

Школьники из Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Классная сказка»

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05 августа, 2022. Пятница 16:15
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Школьники из Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Классная сказка»

Ассоциация союзов авторов и издателей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартует 1 сентября Всероссийский литературный конкурс «Классная сказка», информирует пресс-служба Минобрнауки региона.

Школьники из Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Классная сказка»
Общество

В конкурсе могут принять участие целые школьные классы (в возрасте от 12 до 16 лет) во главе с классным руководителем. В рамках отборочного этапа командам необходимо представить ролик продолжительностью до 1 минуты на тему любого произведения из школьной литературы или отрывок из него.

Ключевыми критериями при оценке видеоработ являются оригинальность задумки, выбор темы, уровень актерской игры, костюмы и сюжет. Работы будут приниматься до 1 октября. Экспертное жюри АСПИ до 10 октября отберет 20 классов-победителей, которые пройдут в следующий этап конкурса, начинающийся с 10 октября по 20 ноября.

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