Школьники из Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Классная сказка»

В конкурсе могут принять участие целые школьные классы (в возрасте от 12 до 16 лет) во главе с классным руководителем. В рамках отборочного этапа командам необходимо представить ролик продолжительностью до 1 минуты на тему любого произведения из школьной литературы или отрывок из него.

Ключевыми критериями при оценке видеоработ являются оригинальность задумки, выбор темы, уровень актерской игры, костюмы и сюжет. Работы будут приниматься до 1 октября. Экспертное жюри АСПИ до 10 октября отберет 20 классов-победителей, которые пройдут в следующий этап конкурса, начинающийся с 10 октября по 20 ноября.