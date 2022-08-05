ЗАМАНА - Продлена чартерная программа в Дагестан

Продлена чартерная программа в Дагестан

Автор
05 августа, 2022. Пятница 15:14
Ирганайское водохранилище (Фото Минтуризма Республики Дагестан)|||
Продлена чартерная программа в Дагестан

Продлена чартерная программа в Республику Дагестан.

Продлена чартерная программа в Дагестан
Общество

Как проинформировал Зарина Догузова, полететь в отпуск можно до 24 сентября.  Есть несколько форматов программ: «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Они отличаются по цене и наполнению экскурсиями.

Программа гарантирует высокий уровень сервиса. Перед началом чартеров эксперты FUN&SUN изучают маршруты и обучают сотрудников своих принимающих партнеров. Проведенные опросы показывают, что более 70% туристов по приезде домой рекомендуют отдых по России с FUN&SUN своим друзьям и близким. Одним из главных плюсов готового тура является его стоимость. Она в 2-2,5 раза ниже самостоятельно выбранного. Это становится возможным благодаря субсидиям Ростуризма, компенсирующим половину цены фрахта.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top