Продлена чартерная программа в Дагестан

Как проинформировал Зарина Догузова, полететь в отпуск можно до 24 сентября. Есть несколько форматов программ: «Лайт», «Стандарт» и «Макси». Они отличаются по цене и наполнению экскурсиями.

Программа гарантирует высокий уровень сервиса. Перед началом чартеров эксперты FUN&SUN изучают маршруты и обучают сотрудников своих принимающих партнеров. Проведенные опросы показывают, что более 70% туристов по приезде домой рекомендуют отдых по России с FUN&SUN своим друзьям и близким. Одним из главных плюсов готового тура является его стоимость. Она в 2-2,5 раза ниже самостоятельно выбранного. Это становится возможным благодаря субсидиям Ростуризма, компенсирующим половину цены фрахта.



