В Цунтинском районе начался отстрел волков

В администрации района в пятницу, 29 июля, провели экстренное собрание на тему организации отлова волков в районе под руководством заместителя руководителя Магомеда Гаджиева, информирует пресс-служба муниципалитета.

Необходимость проведения данного совещания была вызвана в связи с событиями, случившимися 28 июля в селе Кидеро после того, как волк напал на трех детей, играющих на поляне возле леса, а один из них, 8-летний, был убит зверем.

Как озвучил заместитель руководителя Магомед Гаджиев, Минприроды региона направило в Цунтинский район команду егерей и охотников, которые будут заниматься уменьшением численности волков в районе.

«У всех добытых зверей возьмут пробы биоматериала для направления на лабораторные исследования с целью выявления причин столь странного поведения волков в летний период. Охотники готовы противостоять животным не только винтовками и карабинами, но и современными тепловизорами, способными найти волка и ночью», – заявляет пресс-служба.