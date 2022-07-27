«Общая присоединенная мощность составила 150 МВт», – заявляет источник.
Уточняют, что при этом за первое полугодие нынешнего года в Группу «Россети Северный Кавказ» поступило 15500 заявок на технологическое присоединение новых объектов к сетям компании общей заявленной мощностью 807 МВт. Это на 186 МВт больше, чем за такой же период прошлого года.
Пресс-служба также добавила, что в приоритете – реализация мероприятий по осуществлению технологического присоединения объектов в рамках нацпроектов. В общем за первые 6 месяцев присоединили 23 социальных объекта.