ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» обеспечили энергией более 8,5 тысячи новых клиентов в СКФО

«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергией более 8,5 тысячи новых клиентов в СКФО

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27 июля, 2022. Среда 17:10
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«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергией более 8,5 тысячи новых клиентов в СКФО

За первые 6 месяцев 2022 года специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 8 524 новых клиентов во всех субъектах СКФО, информирует пресс-служба компании.

«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергией более 8,5 тысячи новых клиентов в СКФО
Общество

«Общая присоединенная мощность составила 150 МВт», – заявляет источник.

Уточняют, что при этом за первое полугодие нынешнего года в Группу «Россети Северный Кавказ» поступило 15500 заявок на технологическое присоединение новых объектов к сетям компании общей заявленной мощностью 807 МВт. Это на 186 МВт больше, чем за такой же период прошлого года.

Пресс-служба также добавила, что в приоритете – реализация мероприятий по осуществлению технологического присоединения объектов в рамках нацпроектов. В общем за первые 6 месяцев присоединили 23 социальных объекта.

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