ЗАМАНА - Глава РД обратился к жителям региона в честь 80-летия начала Битвы за Кавказ

Глава РД обратился к жителям региона в честь 80-летия начала Битвы за Кавказ

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25 июля, 2022. Понедельник 13:18
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Глава РД обратился к жителям региона в честь 80-летия начала Битвы за Кавказ

Руководитель Дагестана обратился к жителям республики в честь 80-летия начала Битвы за Кавказ.

Глава РД обратился к жителям региона в честь 80-летия начала Битвы за Кавказ
Общество

В своем выступлении он обратился к истории, вспомнив события 1942 года, когда жители Кавказа боролись за свободу своей родины. "Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе. И страшные цифры потерь, миллионы отданных жизней и изломанных судеб – это крайне высокая цена, которую мы заплатили за победу на этом стратегически важном рубеже", — отметил глава региона. Полный текст обращения можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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