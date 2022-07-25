Глава РД обратился к жителям региона в честь 80-летия начала Битвы за Кавказ

В своем выступлении он обратился к истории, вспомнив события 1942 года, когда жители Кавказа боролись за свободу своей родины. "Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе. И страшные цифры потерь, миллионы отданных жизней и изломанных судеб – это крайне высокая цена, которую мы заплатили за победу на этом стратегически важном рубеже", — отметил глава региона. Полный текст обращения можно прочитать на сайте Главы Дагестана.