Мероприятие будет проходить в 2 блока: 1 – тематический, 2 – концертный перед Аварским театром.
В последнем хедлайнером станет артист Bah Tee и Turken.
Махачкала вошла в список 10 городов России определенных ФАДМ для празднования Дня молодежи под единым брендом.
Мероприятие будет проходить в 2 блока: 1 – тематический, 2 – концертный перед Аварским театром.
В последнем хедлайнером станет артист Bah Tee и Turken.
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