ЗАМАНА - Махачкала встретит День молодежи концертом Bah Tee и тематическими площадками

Махачкала встретит День молодежи концертом Bah Tee и тематическими площадками

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23 июня, 2022. Четверг 15:16
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Махачкала встретит День молодежи концертом Bah Tee и тематическими площадками

Махачкала вошла в список 10 городов России определенных ФАДМ для празднования Дня молодежи под единым брендом.

Махачкала встретит День молодежи концертом Bah Tee и тематическими площадками
Общество

Мероприятие будет проходить в 2 блока: 1 – тематический, 2 – концертный перед Аварским театром.

В последнем хедлайнером станет артист Bah Tee и Turken.

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