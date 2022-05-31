В России введут электронные путевки

В России с 1 сентября заработает «Электронная путевка» — информационная система, в которую туроператоры должны заносить данные о предоставленных услугах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

«Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении такого договора, а также определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей», — говорится в документе.

Согласно тексту закона, туроператор должен передать сведения в систему электронных путевок по окончании каждого месяца не позднее 15-го числа, следующего за истекшим календарным месяцем, в порядке, установленном правительством России.

Кроме того, документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений в систему «Электронная путевка». Нормы об исключении туроператоров и турагентов из соответствующих реестров начнут применять с 1 сентября 2023 года для внутреннего и въездного туризма.