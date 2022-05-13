Известные дагестанские спортсмены побывали в гостях у Муфтия республики

Среди гостей также были члены UFC и олимпийские чемпионы, посетившие Муфтия региона шейха Ахмада Афанди, дабы поздравить с прошедшими праздниками Ураза-байрам и Днем Победы.

Во время встречи Муфтий региона дал полезные советы молодым людям, дабы каждый из них стремился к развитию. Как заметил вице-президент сети бойцовских клубов «Универсальные бойцы» Шамиль Абдулгаджиев, в нынешнее время спортсмены вносят большой вклад в воспитание молодежи.