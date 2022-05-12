ЗАМАНА - Мастер-класс для детей провел Центр русского языка и культуры Дагестана

Мастер-класс для детей провел Центр русского языка и культуры Дагестана

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12 мая, 2022. Четверг 17:10
Мастер-класс для детей провел Центр русского языка и культуры Дагестана

Региональный центр русского языка и культуры организовал патриотический урок и мастер-класс, приуроченный ко Дню Победы на площадке школы № 15, информирует пресс-служба Центра. 

Мастер-класс для детей провел Центр русского языка и культуры Дагестана
Общество

Руководитель Центра Руслан Луговой отметил, что темы патриотизма всегда важны, и рассматриваются, как в масштабах всей России, так и в масштабе многих учебных заведений, особенно при работе с детьми.  Методист центра Рукият Сабанаева организовала «Урок патриотического воспитания» и познакомила учеников младших классов с ветеранами Советского Союза летчиками-асами из Дагестана, патриотами своей родины - Амет-Ханом Султаном и Юсупом Акаевым.

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