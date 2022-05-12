Мастер-класс для детей провел Центр русского языка и культуры Дагестана

Руководитель Центра Руслан Луговой отметил, что темы патриотизма всегда важны, и рассматриваются, как в масштабах всей России, так и в масштабе многих учебных заведений, особенно при работе с детьми. Методист центра Рукият Сабанаева организовала «Урок патриотического воспитания» и познакомила учеников младших классов с ветеранами Советского Союза летчиками-асами из Дагестана, патриотами своей родины - Амет-Ханом Султаном и Юсупом Акаевым.