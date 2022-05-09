ЗАМАНА - Помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Магомед Алибулатов посетил и поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны 99- летнего Садыкова Ибрагим- Пашу Султановича

Помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Магомед Алибулатов посетил и поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны 99- летнего Садыкова Ибрагим- Пашу Султановича

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09 мая, 2022. Понедельник 12:30
Помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Магомед Алибулатов посетил и поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны 99- летнего Садыкова Ибрагим- Пашу Султановича

В преддверии Дня Победы помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Магомед Алибулатов посетил и поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны 99- летнего Садыкова Ибрагим- Пашу Султановича, кавалера трёх орденов Славы.

Помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Магомед Алибулатов посетил и поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны 99- летнего Садыкова Ибрагим- Пашу Султановича
Общество

Так же ветерану передал поздравительное письмо, материальную помощь и продуктовый набор от Джамаладин Набиевича. Аксакал полон сил и энергии и с исполнением 100 лет намерен сыграть свадьбу пригласив нас всех !

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