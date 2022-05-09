Помощник депутата Госдумы Гасанова Д.Н. Магомед Алибулатов посетил и поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны 99- летнего Садыкова Ибрагим- Пашу Султановича

Так же ветерану передал поздравительное письмо, материальную помощь и продуктовый набор от Джамаладин Набиевича. Аксакал полон сил и энергии и с исполнением 100 лет намерен сыграть свадьбу пригласив нас всех !