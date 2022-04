«Выставка одной картины» открылась ко Дню космонавтики в Дагестане

В​ издательском центре Станислава Дидковского «Мастер» ко Дню космонавтики стартовала экспозиция одной картины (2019 год) мексиканского автора Алехандро Баррето (Alejandro Barreto), который посвящен первому человеку на Земле, побывавшему в космосе – «Юрий – Звёздный малыш / Yuri the Kid of the Stars», в технике линогравюры.