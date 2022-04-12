ЗАМАНА - «Выставка одной картины» открылась ко Дню космонавтики в Дагестане

«Выставка одной картины» открылась ко Дню космонавтики в Дагестане

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12 апреля, 2022. Вторник 15:51
«Выставка одной картины» открылась ко Дню космонавтики в Дагестане

В​ издательском центре Станислава Дидковского «Мастер» ко Дню космонавтики стартовала экспозиция одной картины (2019 год) мексиканского автора Алехандро Баррето (Alejandro Barreto), который посвящен первому человеку на Земле, побывавшему в космосе – «Юрий – Звёздный малыш / Yuri the Kid of the Stars», в технике линогравюры. 

«Выставка одной картины» открылась ко Дню космонавтики в Дагестане
Общество

Побывать на выставке можно с понедельника по пятницу в Издательском центре «Мастер» по следующему адресу: Махачкала, улица Даниялова (Маркова), 43, с 12 по 22 апреля. Вход бесплатный.

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