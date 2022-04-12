Побывать на выставке можно с понедельника по пятницу в Издательском центре «Мастер» по следующему адресу: Махачкала, улица Даниялова (Маркова), 43, с 12 по 22 апреля. Вход бесплатный.
«Выставка одной картины» открылась ко Дню космонавтики в Дагестане
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 15:51
В издательском центре Станислава Дидковского «Мастер» ко Дню космонавтики стартовала экспозиция одной картины (2019 год) мексиканского автора Алехандро Баррето (Alejandro Barreto), который посвящен первому человеку на Земле, побывавшему в космосе – «Юрий – Звёздный малыш / Yuri the Kid of the Stars», в технике линогравюры.
Последнее от Дарья
- Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» выходит в повторный прокат в апреле
- Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом
- Более 129 саженцев высадили в Ногайском лесничестве в рамках акции «Сад памяти»
- В приморских районах Дагестана ожидается усиление ветра
- Авиакомпания Red Wings открывает рейс по маршруту «Махачкала – Ургенч»