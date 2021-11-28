ЗАМАНА - Владельцы «Пушкинской карты» смогут проехать по туристическому маршруту в Махачкале

Владельцы «Пушкинской карты» смогут проехать по туристическому маршруту в Махачкале

Автор
28 ноября, 2021. Воскресенье 01:04
Владельцы «Пушкинской карты» смогут проехать по туристическому маршруту в Махачкале

С 1 сентября текущего года в России стартовал новый проект «Пушкинская карта». В него входит экскурсия по Махачкале на троллейбусе, информирует туристический оператор «Хазар Тур».

Владельцы «Пушкинской карты» смогут проехать по туристическому маршруту в Махачкале
Общество

«Все владельцы карт, которым от 14 до 22 лет, смогут совершенно бесплатно прокатиться на махачкалинском троллейбусе, увидеть музей имени А. Тахо-Годи и другие важные достопримечательности столицы региона, вкусно поесть и получить сувенир на память», – сообщает турагентство. Нужно заметить, что на карте по 3000 рублей, они сгорят 31 декабря этого года.

 

Прочитано 56 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top