Владельцы «Пушкинской карты» смогут проехать по туристическому маршруту в Махачкале

С 1 сентября текущего года в России стартовал новый проект «Пушкинская карта». В него входит экскурсия по Махачкале на троллейбусе, информирует туристический оператор «Хазар Тур».

«Все владельцы карт, которым от 14 до 22 лет, смогут совершенно бесплатно прокатиться на махачкалинском троллейбусе, увидеть музей имени А. Тахо-Годи и другие важные достопримечательности столицы региона, вкусно поесть и получить сувенир на память», – сообщает турагентство. Нужно заметить, что на карте по 3000 рублей, они сгорят 31 декабря этого года.

