ЗАМАНА - От должности советника Главы Дагестана освобождены Магомед Камилов и Абидин Карчигаев

От должности советника Главы Дагестана освобождены Магомед Камилов и Абидин Карчигаев

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25 ноября, 2021. Четверг 09:27
От должности советника Главы Дагестана освобождены Магомед Камилов и Абидин Карчигаев

Лидер Дагестана Сергей Меликов постановлениями от 24 ноября освободил от должностей своих советников Абидина Карчигаева и Магомеда Камилова.

От должности советника Главы Дагестана освобождены Магомед Камилов и Абидин Карчигаев
Общество

Такое решение обусловлено выходом на пенсию обоих советников. Нужно напомнить, что на эти места они были назначены в декабре прошлого года.

 

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