Такое решение обусловлено выходом на пенсию обоих советников. Нужно напомнить, что на эти места они были назначены в декабре прошлого года.
От должности советника Главы Дагестана освобождены Магомед Камилов и Абидин Карчигаев
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2021. Четверг 09:27
Лидер Дагестана Сергей Меликов постановлениями от 24 ноября освободил от должностей своих советников Абидина Карчигаева и Магомеда Камилова.
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