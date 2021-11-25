От должности советника Главы Дагестана освобождены Магомед Камилов и Абидин Карчигаев

Лидер Дагестана Сергей Меликов постановлениями от 24 ноября освободил от должностей своих советников Абидина Карчигаева и Магомеда Камилова.

Такое решение обусловлено выходом на пенсию обоих советников. Нужно напомнить, что на эти места они были назначены в декабре прошлого года.