Госдума 16 декабря планирует обсудить пакет законопроектов о QR-кодах

Государственная дума на пленарном собрании 16 декабря собирается обсудить в первом чтении пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественном транспорте и других местах.

Как информирует сотрудник ИА REGNUM, эти сведения следуют из обновленной редакции календаря обсуждения законопроектов на декабрь. Совет Думы запланировал проведение дополнительных пленарных собраний в следующем месяце по средам, одновременно принято решение о том, что Государственная дума проведет последнее совещание 22 декабря.