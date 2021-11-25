Как информирует сотрудник ИА REGNUM, эти сведения следуют из обновленной редакции календаря обсуждения законопроектов на декабрь. Совет Думы запланировал проведение дополнительных пленарных собраний в следующем месяце по средам, одновременно принято решение о том, что Государственная дума проведет последнее совещание 22 декабря.
Госдума 16 декабря планирует обсудить пакет законопроектов о QR-кодах
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2021. Четверг 02:04
Государственная дума на пленарном собрании 16 декабря собирается обсудить в первом чтении пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественном транспорте и других местах.
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