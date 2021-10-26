ЗАМАНА - Глава Минимущества Дагестана принял участие во Всероссийской переписи населения

Глава Минимущества Дагестана принял участие во Всероссийской переписи населения

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26 октября, 2021. Вторник 10:05
Глава Минимущества Дагестана принял участие во Всероссийской переписи населения

Врио главы министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов поучаствовал во Всероссийской переписи населения, информирует пресс-служба учреждения. 

Глава Минимущества Дагестана принял участие во Всероссийской переписи населения
Общество

«Сегодня заполнил все необходимые анкеты на портале “Госуслуги”. Считаю, что каждый гражданин может найти время для участия в переписи населения. Никаких проблем не возникло. Все очень легко и удобно. Призываю всех жителей принять участие», – дал комментарий руководитель Минимущества Заур Эминов. Всероссийская перепись населения России началась 15 октября на территории всех регионов страны.

 

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