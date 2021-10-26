Глава Минимущества Дагестана принял участие во Всероссийской переписи населения

«Сегодня заполнил все необходимые анкеты на портале “Госуслуги”. Считаю, что каждый гражданин может найти время для участия в переписи населения. Никаких проблем не возникло. Все очень легко и удобно. Призываю всех жителей принять участие», – дал комментарий руководитель Минимущества Заур Эминов. Всероссийская перепись населения России началась 15 октября на территории всех регионов страны.