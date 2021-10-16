В прошлом Гудов занимал должность заместителя директора Фонда. Другим указом премьер освободил от должности экс-главу Фонда Ильяса Мамаева.
Ахмед Гудов стал главой Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД
- Автор Мадина
- 16 октября, 2021. Суббота 01:37
Врио премьер-министра Дагестана Абдулпатах Амирханов назначил Ахмеда Гаджиевича Гудова руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.
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