В Дагестане стартовала перепись населения

В Дагестане, как и по всей России, началась перепись населения, которая будет идти до 14 ноября.

Переписью населения занимается, как информирует Дагстат, займутся почти 7 тысяч человек, в том числе студенты-добровольцы почти всех главных университетов региона. При этом отдаленные горные районы республики приняли участие в переписи еще в июле текущего года.