Переписью населения занимается, как информирует Дагстат, займутся почти 7 тысяч человек, в том числе студенты-добровольцы почти всех главных университетов региона. При этом отдаленные горные районы республики приняли участие в переписи еще в июле текущего года.
В Дагестане стартовала перепись населения
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 15:38
В Дагестане, как и по всей России, началась перепись населения, которая будет идти до 14 ноября.
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